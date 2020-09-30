За сутки в Крыму зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом

Четыре человека с ковидом приехали из Украины. Фото: Архив "КП.

На 29 сентября в Крыму зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По данным главы региона, 55 новых случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 - среди контактных лиц, 17 - при скрининге здорового населения, 4 случая завозные из Украины.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 4564 случая коронавирусной инфекции. 105 из них завозные из-за границы. Еще 128 случаев завезены из РФ и выявлены по контакту с ними, 3571 случай выявлен при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 760 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки всеми лабораториями на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3507 человек.

Выздоровевших за весь период - 2808 человек.

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