В Феодосии на три дня отключат газ

Газа не будет с 6 по 8 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 6 до 8 октября в Феодосии, а также в прилегающих населенных пунктах не будет газа. Причина – плановый ремонт, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 7.00 вторника (6 октября) без газа останутся потребители следующих населенных пунктов:

Потребителям в зоне отключения до начала проведения ремонтных работ необходимо закрыть краны перед газовым оборудованием.

- Работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании плановых ремонтных работ с 8 октября 2020 года, - цитирует «Крым 24» пресс-службу администрации Феодосии.

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