В следующем году в Симферополе начнется ремонт площади Куйбышева

Фото: Архив "КП" Фото: Архив "КП"

В 2021 году территория площади им. Куйбышева в Симферополе войдет в число общественных пространств, где будут делать капремонт.

- В следующем году эта территория войдет в общественные территории. В этом году мы реализовываем семь территорий, в следующем году будет четыре только, но площадь перед Куйбышевским рынком тоже вошла в их число. В следующем году там будет красиво, - сообщила в эфире «Крым24» глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Архитектурные предложения будут обсуждать совместно с горожанами. По словам Проценко, площадь еще нужно освободить от двух торговых объектов, с их собственниками пока что судятся.

- Когда будут приняты судебные решения, пройдет демонтаж. Жители города, думаю, обратили внимание, что практически уже все зачистили. Даже месяц назад был демонтирован остановочный павильон, – отметила Проценко.

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