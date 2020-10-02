Погода в Крыму на 2 октября: дожди и тепло до +22

Крым хорош в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 октября на Крымском полуострове традиционный осенний, день: свежий и относительно теплый.

- В Симферополе переменная облачность. Утром местами небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

В Керчи переменная облачность. Утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

Температура воды в Черном море не опускается ниже +21°.

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