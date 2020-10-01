В Симферополе и Севастополе 2 октября частично не будет электричества

Энергетики будут ремонтировать электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где отключат электроэнергию:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Васильева, 27а, 33;

ул. Маркевича, 42-48 (чет), 29-33 (нечет);

ул. Планеристов, 40-60 (чет), 39-51 (чет);

пер. Планеристов, 2-14 (чет), 1-5 (нечет);

ул. Харьковская, 89-100;

ул. Широкая, 40-60 (чет), 53а-67 (нечет);

ул. Братьев Ивановых, 34-54 (чет), 27-41 (нечет);

ул. Сельская, 28-58 (чет);

пер. Сельский, 10-12 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Володарского 10,13,15,19,21-а;

ул. Суворова 22;

ул. Терещенко 10/43;

ул. Большая Морская 15,19,21,23

с 10.00 до 12.00

ул. Большая Морская, 13-А ,3-13, 17;

ул. Володарского, 11-а, 3-11; ул. Суворова, 14, 20-26, 13-17, 23-25

с 9.00 до 17.00

ул. Красносельского, 7;

ул. Одинцова, 2-А, 2-4, 1-11;

ул. 2-я Бастионная, 12-А, 2, 1-А, 3-А;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-62, 1-а, 1-б, 3-51;

ул. Драчука, 25-27;

ул. Кавказская, 2-10, 1-11;

ул. Таманская, 2-16, 1-5, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45

ул. Днепровская, 2-28, 1-47;

ул. Литейная, 9/2, 11/2, 15;

ул. Малярная, 1-11

село Орлиное: ул. Мазурца, 2-22; ул. Тополиная, 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской, 2-14, 7-11; ул. Ореховая, 20-А, 4, 10-16, 20, 15-17, 21

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