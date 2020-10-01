Монумент Аметхана Султана будет готова в Симферополе к 25 октября

Пятиметровый памятник начнут устанавливать уже в середине месяца. Фото: Архив "КП"

К 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика Аметхана Султана, установят памятник в одноименном сквере Симферополя. Уже почти готов постамент для пятиметровой статуи: его осталось лишь облицевать гранитными плитами. Сам «медный» летчик займет свое место в первой декаде октября.

- Я очень надеюсь, что примерно 15 октября мы сможем приступить к монтажу памятника. Сегодня полным ходом идут работы по благоустройству дорожки и цветника за памятником. Убежден, что все работы, которые предусмотрены сметой, будут выполнены в срок, - рассказал председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев, слова которого приводит Крымская газета.

За памятник ответственно военно-историческое общество. Вид статуи «от» и «до» продумывал известный скульптор Айдер Алиев. Деньги на установку, а также на облагораживание сквера собирали всем миром; часть средств выделила мэрия крымской столицы.

СПРАВКА КП

Аметхан Султан – военный летчик СССР, прошедший Великую Отечественную войну и ставший дважды Героем Советского Союза. Погиб 1 февраля 1971 года во время испытательного полета на Ту-16.

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