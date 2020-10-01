ЕС занес в черный список четыре компании за строительство Крымского моста

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Четыре российских компании и два гражданина России, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста, внесены в черный список Совета ЕС.

- 23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин объявил об открытии железнодорожного моста через Керченский пролив, что завершило реализацию проекта по соединению железнодорожных систем России и Крымского полуострова, который был нелегально оккупирован, - говорится в Официальном журнале постановлении Совета ЕС.

Также в постановлении сказано, что строительство моста позволили России продолжить изоляцию Крыма от Украины.

- В этой связи Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов, за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом, - отмечается в постановлении.

Таким образом, в санкционный список попала компания «Ленпромтранспроект», которая участвовала в проектировании железнодорожного моста, АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» (оператор железнодорожного моста), Крымская первая страховая компания, участвовавшая в страховании проекта.

Также в черном списке Леонид Рыженькин, замдиректора компании «Стройгазмонтаж», руководивший проектом строительства, и генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

Им запретили въезд на территорию ЕС и хранения активов в европейских банках. Кроме того, европейским компаниям запрещено сотрудничество с предприятиями, занесенными в санкционный список.

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