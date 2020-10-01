Бывший заведующий складом Минобороны в Крыму распродал казенный уголь

Фото: Архив "КП"

Бывшего заведующего складом твердого топлива Симферопольской квартирно-эксплуатационной части Минобороны РФ признали виновным в растрате.

Как сообщили в военном управлении СКР по Черноморскому флоту, мужчина вывозил крупные партии угля со склада и таким методом похитил больше 156 тонн топлива в 2019 году.

Также следствие выяснило, что завскладом продавал топливо по заниженной стоимости, а полученную прибыль тратил на личные нужды. Он выручил 1,7 миллиона рублей.

- Он свою вину признал полностью по всем эпизодам, согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, - говорится в сообщении.

Суд назначил экс-работнику лишение свободы на 2,5 года условно. Также мошеннику придется возместить 1,7 миллиона рублей причиненного ущерба.

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