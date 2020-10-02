Температура воды в Крыму в Черном море 2 октября 2020

В Керченском проливе вода стала на градус холоднее. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая холодная вода на юге региона сейчас в Севастополе – 20 градусов. В районе Карадага, Феодосии, Алушты и Ялты море прогрелось до 22 градусов.

Особых температурных изменений не фиксируют на западном побережье Крыма. И в Евпатории, и в Черноморском температура морской воды составила 21 градус.

Стало на градус прохладнее море в Керченском проливе – 20 градусов. А вот в Азовском море по-прежнему 21 градус.

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