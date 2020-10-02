Коктебель и Бахчисарай возглавили топ-12 направлений для отдыха на октябрьских каникулах

В Коктебеле хорошо отдыхать и взрослым, и детям. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Анализ брони жилья показал, что родители с детьми предпочитают провести продленные осенние каникулы на полуострове.

- Крым, Краснодарский край, Карелия, Владимирская область являются самыми популярными и безопасными направлениями для семейного отдыха на октябрьских каникулах, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Аренда жилья обходится от от 1,6 до 14,5 тысяч рублей в сутки. Аналитики отмечают, что дешевле всего отдыхать в Новороссийске, а самый высокий ценник в Кондопоге, находящейся в Карелии.

Топ-12 популярных направлений для безопасного отдыха в октябре (средняя цена жилья за сутки в рублях):

Коктебель - 2059

Бахчисарай - 1908

Геленджик - 1928

Лахденпохья - 6221

Красная Поляна - 1796

Новороссийск - 1583

Олонец - 4267

Петрозаводск - 4680

Суздаль - 4000

Кондопога - 14500

Пряжа - 8000

Питкяранта - 8900

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