Коктебель и Бахчисарай возглавили топ-12 направлений для отдыха на октябрьских каникулах

В Коктебеле хорошо отдыхать и взрослым, и детям.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Анализ брони жилья показал, что родители с детьми предпочитают провести продленные осенние каникулы на полуострове.
- Крым, Краснодарский край, Карелия, Владимирская область являются самыми популярными и безопасными направлениями для семейного отдыха на октябрьских каникулах, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Аренда жилья обходится от от 1,6 до 14,5 тысяч рублей в сутки. Аналитики отмечают, что дешевле всего отдыхать в Новороссийске, а самый высокий ценник в Кондопоге, находящейся в Карелии.
Топ-12 популярных направлений для безопасного отдыха в октябре (средняя цена жилья за сутки в рублях):
Коктебель - 2059
Бахчисарай - 1908
Геленджик - 1928
Лахденпохья - 6221
Красная Поляна - 1796
Новороссийск - 1583
Олонец - 4267
Петрозаводск - 4680
Суздаль - 4000
Кондопога - 14500
Пряжа - 8000
Питкяранта - 8900
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