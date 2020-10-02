Крым снова накроют ливни с грозами и градом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Крым надвигается шторм: 2 октября на полуострове местами пройдут ливни с грозами и градом, ветер усилится до 25 метров в секунду.

В пресс-службе МЧС по Крыму напомнили, что во время непогоды увеличивается риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть рекламные билборды, ветхие и сгнившие деревья.

Жителям и гостям республики советуют на время непогоды отложить все прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал в городе, лучше обходить стороной ЛЭП, широкоформатные рекламные щиты и деревья. Помимо этого, не стоит искать убежища в подземных переходах, поскольку их может подтопить.

Водителям, заставшим в дороге шторм, рекомендуются переждать его на обочине, а судоводителям и рыболовам лучше не выходить в море во время непогоды.

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