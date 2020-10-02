В Крыму за сутки выявили 98 случаев коронавирусной инфекции

В Крыму за истекшие сутки зарегистрировали 98 случаев коронавируса.

- 50 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего с начала периода наблюдений в республике зарегистрировано 4755 случаев новой коронавирусной инфекции. 105 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3719 случаев - при обращении за медицинской помощью и по контакту с заболевшими лицами, 803 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Лечение в медицинских учреждениях проходят 1738 человек, выписаны с выздоровлением — 2894, в том чисел 37 за минувшие сутки, умерли 68 пациентов.

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