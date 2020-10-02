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В Крыму с начала года уровень безработицы вырос в 13 раз. Об этом сообщила замдиректора крымского Центра занятости населения Анжелика Бурец.

По ее словам, сейчас уровень составляет 5,2%, в то время как в последние годы этот показатель держался на уровне 0,5%.

При этом Анжелика Бурец отметила, что низкоквалифицированных вакансий в Центре занятости только 15% от общего числа.

- Если это касается низкоквалифицированного труда, к примеру, вакансия уборщицы, то и уровень зарплаты, и требования - в соответствии с занимаемой должностью. Если говорить о низкоквалифицированном труде, он у нас составляет 15%, не так много, то идет заработная плата до 15 тысяч рублей. Уровень заработной платы в Крыму действительно невысок, - заявила Бурец в эфире телеканала «Крым 24».

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