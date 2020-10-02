Отключение воды из-за ремонта на КрымТЭЦ вызвало переполох в Симферополе

Воды не было сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение воды из-за плановых ремонтных работ на КрымТЭЦ вызвало переполох срели жителей Симферополя. Горожане оборвали телефон Единой дежурной диспетчерской службы — 123 обращения за 1 октября и 179 звонков к утру 2 октября.

- В связи с подготовкой к отопительному сезону КрымТЭЦ проводила профилактические мероприятия, жителей предупредили заранее, - отметил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - На следующей неделе в четверг (8 октября) будут проводится такие же профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Поэтому будет сбой в графике подачи воды.

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