Подержанные автомобили в Крыму взлетели в цене

Сейчас «вторички» в хорошем состоянии разбирают намного быстрее, чем обычно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние месяцы цены на вторичные автомобили в Крыму выросли на 6%.

Средняя стоимость авто на российском рынке сейчас составляет около 543 тысячам рублей. На полуострове цены выросли меньше, чем в среднем по стране – на 6%, а машину в Крыму можно купить за 430 тысяч рублей.

Также, по данным аналитиков автомобильного сайта «Дром», сейчас «вторички» в хорошем состоянии разбирают намного быстрее, чем обычно. Скорость продажи машин в первые две недели после публикации объявления увеличилась на 5%.

Но автомобили, которые не нашли своего хозяина сразу, продаются намного медленнее, чем раньше.

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