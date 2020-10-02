В Крыму за неделю нелегально пересечь границу Крыма с Украиной пытались дважды. Фото: Архив "КП"

Незаконно пересечь границу Крыма с Украиной пытались дважды за неделю. У обоих нарушителей не было действительных документов на право въезда в Россию.

Первый инцидент произошел на пропускном пункте «Армянск»: пограничники задержали 35-летнего гражданина, представившегося во время допроса жителем Бахчисарайского района. Оказалось, он в 2015 году уехал жить на Украину, но спустя пять лет решился вернуться в Россию.

Второго нарушителя поймали на пункте пропуска «Перекоп» при аналогичных обстоятельствах. Во время допроса сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму выяснили, что 29-летний мужчина бежал на Украину от правосудия. Его обвинили в убийстве и приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима.

Против обоих нарушителей возбудили уголовное дело. Им может грозить до двух лет лишения свободы.

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