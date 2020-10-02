Жители Симферополя 8 октября останутся на сутки без воды

Еще вчера предприятие «Крым ТЭЦ» проводило профилактические мероприятия, и график подачи воды во многих районах крымской столице не соблюдался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за подготовки к отопительному сезону в некоторых районах Симферополя с 8 октября будет ограничено водоснабжение, сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк.

Еще вчера предприятие «Крым ТЭЦ» проводило профилактические работы, и график подачи воды во многих районах столицы не соблюдался. Многие симферопольцы на сутки остались без воды. Юрий Гоцанюк предупредил, что в следующий четверг будут такие же профилактические работы, поэтому в вечернее время будет сбой по графику подачи водоснабжения.

Также он отметил, что на следующей неделе на предприятии «Крым ТЭЦ» будет проводиться замена задвижек, поэтому население заранее проинформируют об отключениях воды.

Временно отключение водоснабжения из-за плановых работ, заметим, вызвало переполох горожан. Симферопольцы оборвали телефон Единой дежурной диспетчерской службы - 123 обращения за 1 октября и почти 200 звонков к утру 2 октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50