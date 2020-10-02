В Крыму замминистра культуры РК назначили бывшего мэра Ялты. Фото: Архив "КП"

Замминистра культуры Республики Крым назначили бывшего главу администрации Ялты Андрея Ростенко. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правительства Крыма.

- Назначить Ростенко Андрея Олеговича на должность заместителя министра культуры Республики Крым – начальника департамента государственной охраны культурного наследия, - прописано в документе.

Мэром курортной столицы Крыма Андрей Ростенко стал летом 2014 года, должность занимал до 2017 года. В 2018 году его обвинили в превышении должностных полномочий.\

Обвинения Ростенко глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией против органов власти региона. В ноябре 2018 года уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

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