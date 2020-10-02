За убийство туриста из Томска жителю Евпатории грозит 15 лет тюрьмы. Фото: официальный сайт Следкома по Крыму и Севастополю.

В Крыму расследуется уголовное дело по факту убийства томского предпринимателя, отдыхавшего в Евпатории. Раненного мужчину нашли на обочине в районе села Туннельное Сакского района утром 24 сентября.

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось – скончался в тот же день. Погибший был из Томска, в родном городе имел сеть кафе быстрого питания. В Крыму решил провести отпуск, отдыхал в одном из отелей Евпатории.

За несколько часов до трагедии мужчина ужинал в кафе. Компанию ему решил составить 51-летний житель Евпатории. Слова за слово, рюмка за рюмкой, и вот уже приятели решили продолжить вечер на даче у местного жителя. Там во время застолья между предпринимателем из Томска и радушным хозяином разгорелся скандал, переросший впоследствии в драку.

В порыве ярости житель Евпатории схватился за нож и ударил оппонента. После мужчина, поняв, что натворил, решил избавиться от еще живого пострадавшего. Погрузив раннего в багажник, подозреваемый вывез его за город и бросил на обочине.

Мужчина попытался скрыться в Курске, но сотрудники правоохранительных органов нашли его и вернули обратно в Крым. Во время допроса провели проверку показаний на месте. Сейчас назначен ряд экспертиз, а также выясняются все детали произошедшего. Подозреваемого арестовали, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. За убийство ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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