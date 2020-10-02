В Крыму число пациентов, победивших COVID-19, приближается к 3 тысячам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму успешно побороли болезнь 2894 местных жителя. При этом лечение в медучреждениях продолжают 1738 COVID-положительных пациента. Также в Крыму за весь период пандемии скончалось 68 зараженных коронавирусом.

Под меднаблюдением в Крыму находятся 2473 человека с COVID-19. Из них по динамическим наблюдением на дому пребывают 750 больных, в стационарах – 1572 пациента, изолировано в обсерваторы – 151 зараженный, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Всего в Крыму сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили 4755 COVID-положительных.

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