Парковщики в Симферополе оприходовали больше 200 тысяч рублей

Руководитель и бригадир отдела предприятия вдвоем разработали план хищения денег и успешно его реализовали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе работники одного из муниципальных предприятий круглосуточных автостоянок и парковок сумели незаконно присвоить больше 200 тысяч рублей.

В прокуратуре Крыма сообщили, что в конце дежурной смены обвиняемые клали часть оплаты за услуги себе в карман. В целом им удалось присвоить 215 тысяч рублей. Этим они причинили значительный ущерб бюджету муниципалитета.

Оказалось, что руководитель и бригадир отдела предприятия вдвоем разработали план хищения денег и успешно его реализовали. Но теперь в отношении подельников в прокуратуре возбудили уголовное дело.

Операторы-парковщики оприходовали не всю сумму от полученной выручки. При этом неучтенную часть денег они передавали преступникам без учета по кассовым терминалам.

Уголовное дело направлено на дальнейшее рассмотрение в суд.

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