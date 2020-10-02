Жителям Крыма выплатят пособия за сентябрь и октябрь в ближайшие дни. Фото: Архив "КП"

На счета жителей Крыма пособия за этот месяц из регионального бюджета переведут в течение 2 октября. Получить же средства федерального бюджета как меру соцподдержки за сентябрь можно будет с 5 октября.

На официальном сайте Министерства труда Крыма можно ознакомиться с подробным списком, кому и какие пособия предназначены.

В пресс-службе ведомства также добавили, что получить выплаты через почту можно согласно графику работы ГУП РК «Почта Крыма».

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