Жителей Крыма обязали носить маски в общественном транспорте. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымские власти ужесточают профилактические меры. Так, с 1 октября жителей региона обязали носить маски и перчатки в общественно транспорте и такси и при посещении автостанции и вокзалов.

Контролировать соблюдение масочного режима будут сотрудники служб транспортной безопасности компаний-перевозчиков, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Для водителей, контролеров, кондукторов, сотрудников транспортного комплекса и других работников ношение масок и перчаток в течение рабочего дня строго обязательно. Всех, кто нарушает правила безопасности, будут отстранять от работы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50