Погода в Крыму на 3 октября: без существенных осадков и тепло до +24

В Ялте температура воздуха днем 22…24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 октября на Крымском полуострове будет хозяйничать осень. Вот и Черное море уже остывает: температура воды +17…22°.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

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