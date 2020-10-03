В Крыму за сутки выявили 100 новых случаев коронавирусной инфекции

В Крыму действует масочных режим, который должен противостоят распространению опасной инфекции. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму за истекшие сутки зафиксировано 100 новых случаев COVID-19.

- 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 4855 случаев новой коронавирусной инфекции.

Статистика показывает, что 105 из них привезли из-за рубежа, 128 из других регионов России и выявлены по контакту с ними, 3805 выявлены при обращении к врачам и по контакту с гражданами с лабораторно подтвержденными результатами, 817 – при лабораторном скрининге здоровых.

За все время смогли победить опасную инфекцию 2918 взрослых и несовершеннолетних.

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