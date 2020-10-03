Вышел из дома и не вернулся: В Крыму ищут без вести пропавшего симферопольца

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму ищут жителя Симферополя: Антон Медведев вышел из своего дома 18 сентября и пропал. Близкие не знают где он и что c ним. Поиски ведут сотрудники регионального УМВД и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Приметы Антона Олеговича Медведева, который родился 9 июня 1979 года:

Внешне выглядит на вид 40-45 лет, рост 174 см, плотного телосложения, русые короткие волосы, голубые глаза, высокий лоб, брови дугообразные. Особые приметы: на голенях обеих ног есть шрамы от ожогов.

В день исчезновения на нем была серая футболка, светлые брюки, светло-коричневые кроссовки фирмы «Zenden», при себе имел сумку для документов.

Всех тех, кто знает, где находится без вести пропавший Антон Медведев, просят позвонить по телефонам: +7 978 745 49 54, +79788306878, (3652) 73-36-11 или 102

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