В Крыму еще один человек погиб от коронавирусной инфекции

Медики делают все возможное, чтобы помочь заболевшим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Список жертв новой коронавирусной инфекции в Крыму пополнился: за минувшие сутки умер еще один заболевший. По информации Министерства здравоохранения Республики Крым общее количество умерших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, составило 69 человек.

В настоящее время получают соответствующее лечение в медучреждениях региона 1811 человек, выписано с выздоровлением - 2918.

Говорить о том, что пандемия пошла на спад пока нельзя: за минувшие сутки опасная инфекция выявлена у сотни взрослых и детей.

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