В Крыму на пожаре погиб дед и его маленькие внучата: В соцсети появилось видео с места трагедии

Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре троих людей, среди которых двое малолетних детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте ЧП было снято видео, которое затем выложили в соцсеть.

- Вечером 2 октября при тушении пожара в частном доме села Геройское Сакского района были обнаружены тела двух малолетних детей - мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки, - сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

У погибших эксперты нашли признаки отравления угарным газом.

Выяснилось, что родители малышей ушли на гулянку к приятелям, а дверь дома закрыли снаружи на самодельную ручку, которую прихватил с собой, чтобы малыши не могли выйти во двор. По предварительной версии дети, оставшись без присмотра, играли со спичками и случайно подожгли шкаф с одеждой.

Выяснилось, что семья, где случилась трагедия, этим летом «была поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении».

- Проводятся процессуальные проверки на предмет наличия халатности в действиях должностных лиц органов комиссии по делам несовершеннолетних администрации Сакского района, а также подразделения по делам несовершеннолетних, - отметили в ведомстве.

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