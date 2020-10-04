Погода в Крыму на 4 октября: без осадков и тепло до +25

Осень в Крыму очень красиво и уютно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 октября на Крымском полуострове погожий, уютный осенний день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +22°.

Вода в Черном море +20…22°.

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