Погода в Крыму на 4 октября: без осадков и тепло до +25

Осень в Крыму очень красиво и уютно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 октября на Крымском полуострове погожий, уютный осенний день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +22°.
Вода в Черном море +20…22°.
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