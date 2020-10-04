В Крыму за сутки обнаружили 103 человека с коронавирусом

Фото Юлия Пыхалова Фото: Архив "КП"

В Крыму за 3 октября зафиксировали 103 случая коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 77 зараженных сами обратились за медпомощью, 13 обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям (среди них один приехавший из Украины). 13 заболевших обнаружили при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 4958 случаев коронавируса, 106 из них завезли из-за границы, 128 - из субъектов РФ и по контакту с ними. 3894 случая обнаружено при обращении за медпомощью и по контакту с зараженными, 830 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5669 человек.

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