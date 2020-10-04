В Бахчисарайской больнице временно закрыли родильное отделение

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В Бахчисарайской центральной районной больнице временно закрыли акушерско-гинекологическое отделение.

Как сообщает главный врач Бахчисарайской ЦРБ Константин Гайдарев, одна из причин – острая нехватка врачей-анестезилогов. По его словам, часть сотрудников перешла работать в ковидный госпиталь, который открыли на базе больницы, еще три человека находятся на больничных с пневмониями.

- Без врача-анестезиолога роддом работать не может, потому что любые роды могут превратиться в ситуацию, когда необходимо будет проведение оперативного вмешательства. А в акушерской практике любое вмешательство должно произойти немедленно, - заявил Константин Гайдарев в комментарии Крымскому информационному агентству.

Чтобы не рисковать здоровьем рожениц, по его словам, было принято отправлять рожениц в роддома Симферополя.

Главврач подчеркнул, что акушерско-гинекологическое отделение находится в отдельном корпусе больничного городка, но соседство с ковидным госпиталем для беременных может быть опасным.

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