В Новом Свете спасатели эвакуировали туристов с тропы Голицына

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вечером 3 октября спасатели эвакуировали с тропы Голицына группу туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

- В службу спасения поступило сообщение о том, что пятеро туристов поднялись на тропу Голицына в районе пгт Новый Свет и самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей, - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на место и связались с потерявшимися туристами и помогли им спуститься. В медпомощи спасенные не нуждались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50