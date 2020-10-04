Побоялись ядерного оружия: на Украине назвали новую причину потери Крыма

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Украинские действующие и отставные политики, а также общественные деятели попросили у США ужесточения санкций против России. Текст документа опубликовало издание «Зеркало недели».

Авторы письма в штаты нашли еще одну причину, по которой они утратили Крым в 2014 году.

- В 2014 году Россия использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению России в Крым, - говорится в документе.

Также в письме отмечают, что вооруженное сопротивление в Крыму могло бы привести к применению Россией ядерного оружия.

Кроме того, политики оправдывают «вооруженное сопротивление», которое произошло на востоке Украины, поскольку у «Киева не оставалось другого выхода, когда Россия продолжила военное вторжение».

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