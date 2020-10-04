Эксперт предложил другое место расположения опреснительной установки в Крыму

В водохранилищах Крыма осталось катастрофически мало воды Фото: Надежда ДАЦЮК

Опреснительную установку, которую хотят поставить в Николаевке для водообеспечения Симферополя, вероятно, будет обеспечивать водой и жителей Севастополя. Такое мнение высказал директор научно-производственной фирмы (НПФ) «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Эксперт отмечает, что опреснительная станция будет стоять недалеко от Севастополя, что позволит решить проблему вододефицита в обоих регионах полуострова.

- Поскольку из-за отказа брать воду из Коккозки Севастополь все-таки остается без воды, скорее всего, этот проект возник в противовес, чтобы Коккозку не трогать, - пояснил Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму".

По мнению эксперта, если бы опреснительную станцию рассматривали только для обеспечения водой Крыма, то логичнее было бы ее поставить в селе Жаворонки на Межгорном гидроузле.

Напомним, что текущий год оказался в Крыму самым засушливым за последние 150 лет. Пока на полуострове ждут дождей, которые смогут наполнить водохранилища, в 39 населенных пунктах Крыма подают воду по графику.

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