В Симферополе и Севастополе 5 октября частично отключат электричество

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Плотинная, 2, 2а, 4, 6, 1/2-9 (нечет), 11-15 (нечет);

ул. Гончарова, 6/6, 10;

ул. Кусакина, 1а, 11, 4, 4а;

проезд Молодежный, 2-4 (чет), 1/13, 3а, 1-7 (нечет);

пр-т Вернадского, 6-16 (чет), 20;

ул. Мира, 10-18 (чет)

пер Альпинистов, 14, 16;

ул. Москалева, 39-51(нечет)

ул. Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет);

ул. Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет);

пер. Ухтомского 2-38 (чет), 1-29 (нечет);

район ул. Гастелло

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Соловьева 4,

ул. Хрусталева 6;

село Родниковое: ул. Скитальца 17,19,20,22,27-53(нечет),30-42(чет),уч.462, ул. Васильковая 1-9(нечет),6,14,20, пер. Орлиновский 1-8, ул. Куликова 1-17(нечет),2-а,2, ул. Баштановая 1-7(нечет), ул. Карадагская 2,6,16, ул. Менгирская 1,7-а;

поселок Сахарная Головка: ул. Ботаническая 1-14, ул. Костычева 1, 2-18(чет),3,4-А,5-39(нечет),6-А,7-А,7-Б, ул. Механизаторов 1-А,1-В,1-Б,1-15(нечет),4-12(чет),14-24(чет), ул. Овощная 1-5(нечет),2-14(чет),3-А,5-А,7-А,7-17(нечет),18,19-А,20-23,26-30(чет),27-А,38-46(чет), ул. Парниковая 1,2,3-7(нечет),4,10-14(чет),9-19(нечет),19-А,20,40, ул. Передовая 1-6,8,11,14-16(чет),20, ул. Тимирязева 1-17(нечет),4-20(чет),17-В,20-А,23, бул. Трактористов 1-14, ул. Фруктовая 1-А,1-Б,1-В,1-6,4,5-А,5-Б,5-В,5-Г,7-А,7-29(нечет),10,12,12-А,16-22(чет),31-51(нечет) ул. Вильямса 1,2-10(чет),5-9(нечет),8, ул. Валерия Волкова 1-44,46,48, ул. Дарвина 2-18(чет),5, ул. Докучаева 2-18(чет), 3-9(нечет),11/2, ул. Нечаева 1-36,38, ул. Глазкова 1-12,14,15,16,18,18-Б, ул. Удотова 1-40, ул. Петровского 1-42, ул. Соколова 1-24,26,27,30-А,31,32,34,37,39-А,39,42,43, ул. Винницкая 1-36, ул. Добровольского 1-18, ул. космонавта Пацаева 1-45,51, ул. Космонавта Волкова 1-41,47,56-59,62,64,65

с 8.00 до 18.00

ул. Колобова 21 (16,17,18,19 подъезды)

с 9.00 до 17.00

ул. Вологодская 2-8,12-24,1-17;

ул. Костромская 7-25;

ул. Томская 46-82,39-81;

ул. Ладожская 2-18,3-23;

ул. Муромская 38-42, 62,33/2;

ул. Бакуниной 2-24;

ул. Витебская 2,1-21;

ул. Горпищенко 63-Б;

ул. Кронштадская 12-38;

ул. Истомина 29,35;

ул. Красносельского 1,5;

ул.Охотская 59-А,61-67;

ул. Делегатская 10,3-А,5-33,39;

ул. Жидилова 10,12,14,16,22,24;

ул. 1я Бастионная 3-7,11-15;

ул. Адмирала Макарова 1,25-29;

ул. Хрулева 8,7,11;

ул. Кокчетавская 2-26,1-21;

ул. Гер. Севастополя 27-35;

ул. Белостокская 32-56,25-51;

ул. Бутырская 15;

ул. Генерала Родионова 5;

ул. Папанина 24,30-36;

ул. Селенгинская 3-9;

ул. Дзержинского 28;

ул. Рабочая 4;

ул. Горького 1;

ул. Корабельная 25-29;

ул. Комсомольская 54;

ул. Розы Люксембург 50,52;

ул. Горького 8;

ул. Оборонная 2-8;

ул. Окопная 7-15;

ул. Партизанская 16,13-25;

ул. Демидова 40;

ул. 6 Бастионная 15-А,3,7,19-21,25-27;

ул. Частника 2-62,68-82,1-77;

пер. Кирпичный 2-8;

пр. Матросский 30-А;

туп. Подгорный 2-6;

ул. Кирпичная 4-44,7-55;

ул. Ломоносова 14;

ул. Нефедова 34-74,88,9-39

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской 2-14, 7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20, 15-17,21

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