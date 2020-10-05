Температура воды в Крыму в Черном море 5 октября 2020

Самая холодная вода на юге полуострова сейчас в Севастополе – 21 градус. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая холодная вода на юге полуострова сейчас в Севастополе – 21 градус. В районе Карадага, Ялты, Алушты и Феодосии на градус теплее – 22 градуса.

Не фиксируют особых температурных изменений на западном побережье Крыма. И в Евпатории, и в Черноморском море прогрелось до 21 градуса.

Самая холодная вода на восточном берегу региона в Керченском проливе – 20 градусов. Немного теплее в Азовском море – 21 градус.

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