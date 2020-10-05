В «Артеке» коронавирусом заразилось 14 сотрудников

Среди воспитанников МДЦ «Артек» заболевших не выявлено. Фото: Архив "КП"

В Международном детском центре «Артек» новой коронавирусной инфекцией заразилось свыше 10 сотрудников. При этом среди воспитанников заболевших нет, сообщает ForPost.

COVID-19 подтвердили у 13 учителей и у заведующего по хозчасти. Хотя в сентябре руководство МДЦ «Артек» всю информацию, касающуюся вспышки заболевания в учреждении, опровергло.

По их словам, коронавирус диагностировали всего у трех сотрудников, и тех уже отстранили от работы. Помимо этого, госпитализировали или изолировали контактировавших с заболевшими.

О том, что зараженных сотрудников, оказывается, не 3, а около 20, рассказала руководитель международного отдела «Артек» Нина Лазарева. В соцсетях она выложила ролик на тему того, что дирекция детского центра не принимает мер по защите ее коллег от инфекции.

- Озвученная цифра заболевших учителей более 20 — не соответствует действительности, - сообщили тогда в пресс-службе МДЦ «Артек».

Однако Лазарева попала под сокращение. Документ она подпишет по возвращении из обсервации, где женщина пребывает с 1 сентября.

Напомним, в конце июля по медпоказаниям из лагеря вывезли 72 ребенка.

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