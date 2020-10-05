Крымскую дорогу к горе Клементьева сдадут в середине октября. Фото: Архив "КП"

Дорожники приступили к финальной части строительства дороги на гору Клементьева. Туда уже сейчас можно добраться быстро и спокойно.

Новую трассу прокладывали по старой грунтовке. На данный момент рабочие полностью уложили нижний слой асфальта. Дорогу могут сдать раньше срока - в середине октября. По контракту же ее должны были закончить лишь в декабре.

Прослужит она около 5 лет. Перед сдачей в эксплуатацию трассу оснастят всем необходимым: рабочие укрепят обочины, поставят сигнальные столбики – границы дороги, а также установят систему водоотвода.

– Это стандартная автомобильная дорога четвертой категории. Надо, чтобы она была хорошо вписана в ландшафт, потому что здесь особо охраняемая природная территория. Мы уменьшали величину откосов, чтобы меньше занимать площадь этой ООПТ, – рассказал начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александр Нефедов, слова которого приводит Крымская газета.

В ремонте нуждается множество трасс, ведущих к достопримечательностям полуострова. Дорога к аэродрому и смотровой площадке «Звездопад воспоминаний» стала первой реконструированной, по которой сейчас с комфортом можно добраться туристам.

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