Крымские водохранилища потеряли 7 миллионов кубометров воды

В Симферопольском водохранилище все еще остается 6 миллионов кубометров воды Фото: Надежда ДАЦЮК

В крымских водохранилищах стало намного меньше воды. Как сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации региона, количество воды в них уменьшилось на 7 миллионов кубометров за последний месяц.

Больше всего обмелело Загорское водохранилище. В нем объем упал на 1,88 миллионов кубометров воды, однако оно до сих пор остается наибольшим водоемом среди других.

В Симферопольском водохранилище все еще остается 6 миллионов кубометров воды, в Партизанском – 5,7.

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