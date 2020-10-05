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Погода в Крыму на 5 октября: без осадков и тепло до +25

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в Черном море +20…22°.

Вода в Черном море +20…22°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 октября на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Вода в Черном море +20…22°.

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Погода в Крыму