Погода в Крыму на 5 октября: без осадков и тепло до +25

Вода в Черном море +20…22°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 октября на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до 25°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
Вода в Черном море +20…22°.
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