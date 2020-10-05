Бахчисарай попал в топ-3 популярных направлений для отдыха в горах

В Бахчисарае красивые виды и пейзажи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, что любители отдыха в горах, в октябре любят бывать в Бахчисарае. В основе рейтинг лежат данные бронирования туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября.

- Тройку популярных направлений для отдыха в горах в октябре 2020 составили Бахчисарай в Крыму, Красная Поляна в Красной Поляне и Шерегеш в Кемеровской, - отмечают аналитики.

Топ-3 самых востребованных направлений для отдыха в горах в октябре (средняя цена жилья в рублях)

Бахчисарай, 1728

Красная Поляна, 1796

Шерегеш, 9250

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