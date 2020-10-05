В Крыму за сутки обнаружили 105 человек с коронавирусом

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 5063 случаев новой коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

В Крыму за 4 октября зафиксировали 105 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 73 зараженных выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 5063 случаев новой коронавирусной инфекции, 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3987 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 841 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1705 человек.

Выздоровевших за весь период - 3008 человек.

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