Жителя Армянска поймали за «опустошением» тайника с коноплей. Фото: Архив "КП"

В Крыму за хранение конопли в особо крупных размерах задержали 42-летнего жителя Армянска. Сотрудникам Погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю мужчина попался во время «опустошения» тайника.

У пойманного с поличным подозреваемого нашли два пакета с неизвестным веществом, которое оказалось коноплей. Общая масса изъятого составила больше 2,3 килограммов, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Против мужчины возбудили уголовно дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50