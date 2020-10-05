Часть Симферополя 8 октября вновь останется без воды

8 октября часть Симферополя на сутки останется без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в четверг половина Симферополя на сутки останется без воды. На КрымТЭЦ будут проводится профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону.

-В этот четверг КрымТЭЦ опять проводит работы, и почти весь Киевский район на сутки останется без воды, - сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов. - В высотные дома Центрального района возможен срыв подачи воды в четверг вечером. Ситуация выровняется утром в пятницу. Просадка будет серьезная, но это последнее отключение перед входом в зимний период.

Напомним, предыдущее отключение воды на сутки в связи с плановыми ремонтными работами на КрымТЭЦ 1 октября вызвало настоящий переполох. Горожане оборвали телефон Единой дежурной диспетчерской службы — к утру 2 октября звонков и обращений было больше 300.

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