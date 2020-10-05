Жителям столичного региона в выходные увеличат часы подачи поды

В выходные вода в кранах будет дольше Фото: Анна КИРИЕНКО

Жителям Симферополя и пригорода в выходные дни будут увеличивать период подачи воды.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В выходные дни стараемся больше подать воды, - отметил он. - Люди дома целый день и нужно по возможности на этом сосредоточится.

В целом по данным администрации Симферополя количество жалоб на несоблюдение графиков подачи воды снизилось. Основные претензии - слабый напор на верхних этажах и отсутствие воды из-за порывов на водоводах. Автоцистерны заполняют емкости по требованию.

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