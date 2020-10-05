В Бахчисарайском районе с 50-метровой скалы упал парашютист из Москвы. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Полет на парашюте в Бахчисарайском районе обернулся трагедией для 40-летнего москвича. Не справившись с управлением, мужчина сначала зацепился за скалу, а затем сорвался вниз с высоты 50 метров.

Об инциденте, развернувшемся около базы отдыха «Алимова балка» Бахчисарайского района, сообщили в 11.30. На место происшествия оперативно выехала бригада «КРЫМ-СПАС» и карета скорой помощи.

По прибытии стало известно, что пострадавший при падении сильно ушибся, самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации не может. Его на носилках эвакуировали в безопасное место и передали медикам, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС по Крыму.

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