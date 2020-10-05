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Крымских военнослужащих осудили за похищение наркодилера

Офицер хотел путем вымогательств нажиться на наркосбытчике
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Крымских военнослужащих осудили за похищение наркодилера.

Крымских военнослужащих осудили за похищение наркодилера.

Фото: Архив "КП"

Крымский гарнизонный военный суд отправил троих военнослужащих отбывать срок в колонию строгого режима за похищение человека. Офицера в звании капитана признали главным зачинщиком преступления.

Мужчина знал, что потерпевший распространял наркотики, и решил обогатиться путем похищения этого человека и вымогательства денег в обмен на его свободу. Своим планом он поделился с двумя напарниками, те согласились помочь.

Организатора похищения суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением воинского звания. Одному из участников за похищение и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета дали 5 лет и месяц тюрьмы.

Третьего похитителя приговорили к пяти годам колонии и лишили воинского звания «прапорщик», сообщили в пресс-службе суда. Приговор в законную силу не вступил.

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Криминал