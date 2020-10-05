Крымских фотографов приглашают к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Крыма, увлекающиеся фотоискусством, могут принять участие в IV Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Загрузить на сайт www.rucivilization.ru снимки можно уже сейчас.

На конкурс допускаются начинающие фотографы и профессионалы старше 18 лет. Каждый участник может предоставить до 5 фотографий, которые должны быть не старше пяти лет, в номинации: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва». Срок окончания приема работ – 15 ноября 2020 года.

Оценивать снимки будет жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты и общественные деятели, пишет Крымская газета. Лучшие фото украсят улицы Москвы, там же пройдет торжественная церемония награждения победителей.

Фотоконкурс очень популярен за границей. В прошлые годы в странах дальнего и ближнего зарубежья прошли выставки «Русская цивилизация», организованные при поддержке Россотрудничества.

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