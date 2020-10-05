В Симферополе и Севастополе 6 октября частично отключат электричество

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет, потому что начнутся ремонтные работы электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Васильева, 2-20 (чет), 1-19 (нечет), 23, 23а;

ул. Складская, 1-41;

ул. Элеваторная, 2, 5-37 (нечет), 41-89а (нечет), 93-123 (нечет), 127;

ул. Трансформаторная, 2, 4;

переулок Нижний, 2-24 (чет), 1-11 (нечет), 53-57 (нечет);

ул. Нижняя, 12-28 (чет), 1-49 (нечет);

тупик Поселковый, 2-4 (чет), 18-30 (чет), 9;

переулок Элеваторный, 3, 5;

ул. Авиационная, 6, 32, 58-84 (чет), 27-47 (нечет), 19а, 19б;

ул. Загородная, 2-32 (чет), 1-43 (нечет);

ул. Металлистов, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);

переулок Поселковый, 4-16 (чет), 1-9 (нечет);

ул. Украинская, 2-62 (чет), 1-75 (нечет);

ул. Лексина, 2, 8-38 (чет), 1-7 (нечет), 11-43 (нечет), 7а, 9/65, 11а/2а;

ул. Аллейная, 1-31;

ул. Индустриальная, 30-48 (чет), 43-77 (нечет);

переулок Городской, 2-6 (чет), 12, 14, 1, 9-15 (нечет);

ул. Парижская, 2-20 (чет), 1-15 (нечет);

ул. Поселковая, 2-18 (чет), 1-29 (нечет);

ул. Стадионная, 2-30 (чет), 1-53 (нечет);

ул. Южная, 1-23 (нечет), 29-59 (нечет); ул. Каховская, 2-14 (чет), 1-5 (нечет)

пер. Альпинистов, 14, 16;

ул. Москалева, 39-51(нечет);

ул. Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет);

ул. Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет);

пер. Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет);

ул. Теселли, 2-20 (чет), 1-17 (нечет);

ул. Бор-Чокрак, 2-16 (чет), 1-11 (нечет);

пер. Бор-Чокрак, 2-12(чет); ул. Кестане, 1-31;

ул. Селим- Герай/пер. Селим- Герай;

ул. Истидат, 2-30 (чет), 1-25 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Василия Кучера 11-14;

ул. Пушкина 10-20(чет), 20-А;

ул. Ленина 39-51(нечет),45-А,68-76(чет);

село 1 отд.с/х Зол.балка – ул. Ахлестина 3-28, ул. Лазурная 1-30

с 9.00 до 17.00

ул. Супруна, 4, 8-18, 11-13, 17;

ул. Олега Кошевого, 3, 7, 9, 16-22, 28-30;

ул. Николая Музыки, 2-12, 18, 22, 24, 28, 32, 29;

ул. Шабалина, 6, 11, 17-19;

ул. Токарева, 6-16;

пр. Генерала Острякова, 1;

ул. Гоголя, 3-7;

ул. 4-я Бастионная, 3;

ул. Гражданская, 4-А, 2-14;

ул. Коробкова, 10-А, 4-6, 1-19;

ул. Макаренко, 2-4, 1-7;

ул. Нины Ониловой, 39-41, 45-49;

ул. Пархоменко, 6;

ул. Партизанская, 16;

ул. Частника, 2, 4, 6, 12-20, 21-А, 1, 3, 7-27.

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