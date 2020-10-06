Погода в Крыму на 6 октября: без осадков и тепло до +27

Крым в октябре радует теплым морем и сладким виноградом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 октября на Крымском полуострове хороший, комфортный день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха до +27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

Температура воды в Черном море + 20… 22°.

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